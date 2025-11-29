岡山県産の新米を食べ比べできるイベント「街の新米フェスタ」が、29日岡山市北区の北長瀬未来ふれあい総合公園で開かれました。食べ比べのコーナーにはスタート前から行列ができ、味や香りが違う３種類の新米「朝日」「にこまる」「きぬむすめ」を試食し、それぞれのお気に入りを見つけていました。会場では豚汁が無料でふるまわれました。 訪れた人は「新米を食べ比べできるので、いい機会だと思った。秋