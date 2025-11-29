高松市番町の香川県漆芸研究所で29日、秋の漆芸体験教室が開かれました。 午前と午後の部あわせて19人が参加し、香川漆芸の３技法のうち「彫漆」に挑戦しました。 さまざまな色の漆を約20層重ねたものを機械や手作業で削り、好きな形や色に整え、ブローチやキーホルダーを作りました。 参加者は「最初１色だったのが何層にも色が出てきて、楽しい」などと話していました。 体験教室は、漆芸を身