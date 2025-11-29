新湊漁港ではきょう、今シーズン最後のシロエビ漁が行われました。当初、富山湾全体で大きく落ち込んだ水揚げは徐々に回復したものの、シーズンを通して例年の半分ほどにとどまりました。きょう午前9時ごろ、射水市の新湊漁港にシーズン最後のシロエビ漁を終えた漁船が帰ってきました。きょうの水揚げは、2隻合わせて例年並みの294キロでした。新湊のシロエビ漁は、4月1日の解禁以降出だしこそ順調だったものの