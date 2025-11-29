ザ・グランドアイランダーとは？ザ・グランドアイランダー・ヒルトングランドバケーションズクラブ「ザ・グランドアイランダー・ヒルトングランドバケーションズクラブ」は、オアフ島のヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内、カリアロード沿いに位置するコンドミニアムタイプのリゾートです。2017年にオープンした37階建てのタワーは、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジの中でも比較的新しく、モダンで落ち着いた雰囲気が魅力。エレガン