国内外の焙煎所のコーヒーを味わえる人気のイベント「おかやま珈琲時間」が29日から岡山城の特設会場で開かれています。 国内外から35の焙煎所が集まり、こだわりのコーヒーを提供していて、訪れた人たちが好みのコーヒーを片手にゆったりとした休日を過ごしていました。 バリスタの世界チャンピオンに輝いた台湾の呉則霖さんが入れるコーヒーも味わうことができます。