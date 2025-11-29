去年、群馬県伊勢崎市でトラックが乗用車に衝突し家族3人が死亡した事故で遺族が事故後初めて講演を行いました。去年5月伊勢崎市で飲酒運転のトラックが乗用車に衝突した事故では塚越湊斗ちゃんと父親の寛人さん、 祖父の正宏さんの3人が死亡しトラック運転手の鈴木吾郎被告が危険運転致死傷罪で起訴されています。29日、千葉県で行われた「犯罪被害者週間全国大会」で湊斗ちゃんの母親と伯父が事故後初めて、講演を行い、いまの思