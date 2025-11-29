JR城端線と氷見線の再構築について沿線自治体などが話し合う会合がきょう開かれ、今後3年間、地上設備の工事の期間中は最終列車の運行を早めたり日中に運休したりすることに合意しました。城端線、氷見線の再構築に関し、JR西日本は、レールや枕木の交換、ホームのかさ上げといった大規模な工事をすると説明しました。工事に伴って最終列車の運行は毎日およそ1時間早める方針で、来年度は氷見線で、2027年度からの2年