「カープレジェンドゲーム２０２５」（２９日、マツダスタジアム）広島ＯＢが集結した「カープレジェンドゲーム２０２５」が開催された。集合写真では球団の歴史を築いてきた大物ＯＢがズラリ。センターにはミスター赤ヘルの異名を持つ山本浩二氏、ＯＢ会名誉会長の安仁屋宗八氏が収まり、ファンからは「いつまでも元気でいてほしい」といった声があがった。歴代のカープのユニホームがズラリと並んだ写真。イベントに参