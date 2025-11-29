元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（５６）が２９日、ＭＢＳ「せやねん！」に生出演。自身の子育てについても語った。７人（３男４女）の子を持つパパである橋下氏。街頭インタビューで「大家族になれる秘訣は？」という質問に「正直、あんまり先を考えないこと」と答えた。子供たちは「（下が）１８から２９まで」と２９歳の長女を筆頭に、最年少の四女が１８歳であることを説明し、「いろいろ考えてたら産めませ