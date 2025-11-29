◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯第3日（2025年11月29日宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）年間女王に決まっているメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は14位から出て4バーディー、4ボギーの72で回り、通算1オーバーで21位に後退した。「もう少し伸ばしたかった。耐えるところは耐えれたつもりだけど、もう少しショットでバーディーチャンスを増やせたらいい」。佐久間は少し残念そうに振り返っ