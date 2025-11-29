29日、スリランカ・コロンボで、冠水した道路を進む人たち（AP＝共同）【ニューデリー、ジャカルタ共同】英BBC放送は29日までに、東南アジアなどで複数のサイクロンが発生、インドネシアやスリランカで甚大な豪雨被害につながったと報じた。珍しい現象としている。両国の死者数は計360人に上った。インドネシアの国家災害対策庁は29日、豪雨によるスマトラ島の死者数が少なくとも237人に上ったと発表した。150人近くが行方不明