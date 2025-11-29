29日、トルコ・イスタンブールのブルーモスクを訪れたローマ教皇レオ14世（中央）（AP＝共同）【イスタンブール共同】トルコを訪問中のローマ教皇レオ14世は29日、最大都市イスタンブールにあるイスラム教の礼拝所で世界遺産の「ブルーモスク」を訪れた。トルコ宗教庁関係者の案内で内部を視察。エルドアン政権がイスラム色を強める中、キリスト、イスラム両宗教の「対話と共存」の重要性を改めて示した。報道によると、3代前