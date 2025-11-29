「ＳＶリーグ男子、サントリー３−０ＶＣ長野」（２９日、おおきにアリーナ舞洲）男子で昨季リーグ王者のサントリーは長野を３−０で下し、１０勝１敗とした。主将で日本代表のアウトサイドヒッター・高橋藍（２４）がチーム日本選手最多の１２得点でけん引。パワーあふれるアタックなどで翻弄（ほんろう）した。兄の塁（２５）はピンチサーバーとして随所に登場し、第２セット後半に二つのサービスエースを含む５連続ブレーク