11月27日、女優の北川景子がバラエティ番組『櫻井・有吉 THE夜会』（日本テレビ系、以下『夜会』）に出演した。街中でのロケを満喫したが、北川の “変わらなすぎる” ビジュアルに注目が集まっているようだ。この日は、番組のMCでもある嵐の櫻井翔と2人でロケに繰り出した。櫻井と北川は、2011年のドラマ『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ系）で、執事とお嬢さま役で共演しているが、2人だけのロケは10年ぶりだった。