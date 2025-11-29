ソフトバンク・柳田悠岐外野手（３７）が２９日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１億円ダウンの来季年俸３億７千万円プラス出来高でサインした。来季は２０１９年オフに結んだ７年契約の最終年となる。２３年シーズンは日本人野手最高となる年俸６億２千万円だったが、近年は故障で出場機会が激減したこともあり、２４年は同５億７千万円、２５年は４億７千万円とこれで３年連続ダウン。この期間だ