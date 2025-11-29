「国際親善試合、女子日本代表−女子カナダ代表」（２９日、ピーススタジアムｂｙＳｏｆｔＢａｎｋ）観衆が発表され、８６３４人だった。国内戦では４月に行われた前回のコロンビア戦（ヨドコウ）の８３１８人から微増。スタンドの２階席以上を中心に空席が目立った。昨年１０月にオープンした長崎ピーススタジアムでは初の代表戦。同スタジアムはＪ２長崎の本拠地であり、その長崎はほぼ同時刻にＪ１昇格がかかったアウェー