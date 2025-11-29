秋田市内での就職を考えている留学生などの外国人を対象に、企業説明会が開かれました。企業の人材確保につなげようと秋田市や秋田商工会議所などが合同で開いた説明会。参加したのは市内での就職を考えている留学生や外国語指導助手＝ALTです。29日は、ITシステムや小売業など秋田市内に事業所がある6社が業種の魅力をアピールしました。企業の担当者からは高い語学力をいかしたグローバル人材としてはもちろん、異な