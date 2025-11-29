J3最終戦となる第38節が29日に一斉開催され、首位栃木シティの初優勝が決まった。前節にJ2自動昇格圏内の2位以内を確定させた栃木Cは、敵地で11位SC相模原に5-0で大勝。J3参入初年度で初優勝と初昇格の快挙を成し遂げた。また、2位ヴァンラーレ八戸はアウェーで16位FC琉球と1-1のドロー。2位をキープし、こちらも初のJ2昇格を果たした。J2昇格プレーオフに進出する4チームは、3位FC大阪、4位テゲバジャーロ宮崎、5位鹿児島