【J2第38節】(富山)富山 4-1(前半0-0)秋田<得点者>[富]古川真人(53分)、布施谷翔(60分)、椎名伸志(89分)、亀田歩夢(90分+3)[秋]岡崎亮平(71分)<警告>[富]椎名伸志(20分)、松岡大智(90分+1)、松田力(90分+6)[秋]吉岡雅和(42分)、梶谷政仁(57分)、吉田謙(90分+8)観衆:9,191人主審:吉田哲朗└富山が劇的すぎる!後半ATの高卒ルーキー亀田弾で“奇跡”の逆転J2残留!!