【J3第38節】(味フィ西)松本 2-1(前半1-1)北九州<得点者>[松]村越凱光(15分)、安藤翼(60分)[北]駒沢直哉(5分)<警告>[松]大橋尚志(50分)、安藤翼(54分)、林誠道(66分)[北]井澤春輝(72分)観衆:4,642人主審:瀬田貴仁