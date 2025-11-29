【J3第38節】(ゴースタ)金沢 4-2(前半3-1)鹿児島<得点者>[金]パトリック2(2分、10分)、嶋田慎太郎(24分)、加藤大樹(64分)[鹿]山口卓己2(3分、60分)<警告>[金]大谷駿斗(37分)、大山啓輔(56分)[鹿]河村慶人(53分)、田中稔也(71分)観衆:9,872人主審:酒井達矢