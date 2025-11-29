【J2第38節】(ユアスタ)仙台 0-1(前半0-0)いわき<得点者>[い]五十嵐聖己(82分)<警告>[仙]奥山政幸(41分)、相良竜之介(59分)[い]石田侑資(66分)観衆:18,502人主審:岡部拓人└仙台は最終節敗戦でPO圏外に転落…森山監督「決定力だけが足りなかった」