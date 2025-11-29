[11.29 J2第38節 仙台0-1いわき ユアスタ]ベガルタ仙台はホームでいわきFCに0-1で敗れた。J1昇格プレーオフ圏内の6位で最終節を迎えていた仙台だが、敗れたことで圏外の7位フィニッシュが決まった。悪夢の結果になった。仙台はプレーオフ出場の自力条件を持って最終節を迎えていたが、ホームにいわきを迎えた一戦で、なかなかゴールを決めることが出来ない。そして後半37分にMF加瀬直輝の右クロスが流れたところをMF五十嵐聖