【J3第38節】(沖縄県陸)琉球 1-1(前半0-0)八戸<得点者>[琉]浅川隼人(61分)[八]永田一真(68分)<退場>[琉]曽田一騎(78分)<警告>[琉]曽田一騎2(34分、78分)[八]永田一真(28分)、雪江悠人(85分)観衆:3,543人主審:岡宏道