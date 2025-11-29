【J3第38節】(長良川)岐阜 2-3(前半1-0)FC大阪<得点者>[岐]文仁柱(30分)、野澤陸(78分)[F]島田拓海3(55分、74分、83分)<警告>[岐]文仁柱(22分)観衆:6,163人主審:大坪博和