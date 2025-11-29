【J3第38節】(とうスタ)福島 2-1(前半1-0)宮崎<得点者>[福]森晃太(13分)、樋口寛規(75分)[宮]阿野真拓(48分)<警告>[福]狩野海晟(53分)[宮]安田虎士朗(60分)、奥村晃司(90分+4)観衆:2,896人主審:小林健太朗