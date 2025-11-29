【J3第38節】(ギオンス)相模原 0-5(前半0-2)栃木C<得点者>[栃]ピーター・ウタカ(12分)、田中パウロ淳一2(35分、78分)、吉田篤志2(60分、67分)<警告>[相]ラファエル・フルタード(39分)、加藤拓己(86分)主審:田邉裕樹└J3相模原、複数選手が季節性インフルエンザに罹患していたと報告…29日の最終節は0-5の敗戦