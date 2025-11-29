【J3第38節】(春野陸)高知 0-1(前半0-1)群馬<得点者>[群]船橋勇真(44分)<退場>[群]瀬畠義成(81分)<警告>[高]福宮弘乃介(72分)[群]瀬畠義成2(41分、81分)観衆:2,385人主審:佐々木慎哉