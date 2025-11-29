【J2第38節】(フクアリ)千葉 5-0(前半2-0)今治<得点者>[千]カルリーニョス・ジュニオ(11分)、鈴木大輔(31分)、オウンゴール(46分)、石川大地(74分)、エドゥアルド(85分)<警告>[今]梶浦勇輝(62分)、近藤高虎(89分)観衆:19,103人主審:上田益也└千葉が最終節で衝撃のゴールラッシュ!! 今治に5-0大勝&3位でJ1昇格POへ