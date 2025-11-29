[11.29 J2第38節 千葉 5-0 今治 フクアリ]J2第38節が29日に行われ、3位ジェフユナイテッド千葉はホームで10位FC今治に5-0で勝利した。他会場の結果により、3位でのJ1昇格プレーオフ進出が決定。プレーオフ準決勝は12月7日に開催され、6位RB大宮アルディージャと対戦する。千葉は前半11分に幸先よく先制。FWカルリーニョス・ジュニオがDF加藤徹也に倒されてPKを獲得すると、自らキッカーを務め、右足でゴール右に決めた。前半