【J2第38節】(駅スタ)鳥栖 1-2(前半0-0)磐田<得点者>[鳥]鈴木大馳(88分)[磐]松原后(67分)、リカルド・グラッサ(90分)<警告>[鳥]今津佑太(31分)、ヴィキンタス・スリヴカ(87分)[磐]金子大毅(43分)、リカルド・グラッサ(90分)観衆:11,720人主審:野堀桂佑└磐田がJ1復帰に望みをつなぐ! 鳥栖に劇的勝利で7位→昇格PO圏5位でフィニッシュ