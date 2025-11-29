[11.29 J2第38節 鳥栖 1-2 磐田 駅スタ]J2第38節が29日に開催され、7位ジュビロ磐田は敵地で8位サガン鳥栖を2-1で下した。他会場の結果を受け、5位でJ1昇格プレーオフに進出。プレーオフ準決勝は12月7日に行われ、4位徳島ヴォルティスと戦う。磐田は前半をスコアレスで折り返すと、後半22分に先制。右CKからニアのFW渡邉りょうがコースを変え、ファーでフリーとなっていたMF松原后が頭で押し込んだ。だが、後半43分に鳥栖が