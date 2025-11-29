[11.29 J2第38節 水戸 2-0 大分 Ksスタ]J2リーグは29日、最終第38節を各地で一斉開催し、水戸ホーリーホックがJ2参入26年目で悲願の初昇格を決めた。最終節で満員10,743人の大観衆に後押しされ、大分トリニータに2-0で完勝。さらに前節で首位に立った長崎が引き分けたため、逆転でのJ2優勝で歓喜を彩った。首位を走っていた水戸は悲願のJ1初昇格に王手がかかっていた前々節以降、大宮に0-2、長崎に1-2と2連敗。勝てば自力昇格