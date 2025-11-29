【J2第38節】(Ksスタ)水戸 2-0(前半0-0)大分<得点者>[水]多田圭佑(46分)、山本隼大(75分)観衆:10,743人主審:傅明└水戸が悲願のJ1初昇格!! J2“最古参”26年目で優勝フィニッシュ