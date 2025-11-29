【J2第38節】(みらスタ)山口 3-2(前半1-1)大宮<得点者>[山]山本桜大2(42分、81分)、小澤亮太(54分)[大]関口凱心(18分)、カプリーニ(58分)<退場>[山]古川大悟(90分+4)<警告>[山]古川大悟2(48分、90分+4)観衆:8,573人主審:須谷雄三└山口、意地の最終節勝利もJ3降格決定…大宮は連敗も6位でJ1昇格プレーオフへ