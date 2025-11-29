【J2第38節】(鳴門大塚)徳島 1-1(前半1-0)長崎<得点者>[徳]渡大生(41分)[長]翁長聖(68分)<警告>[徳]児玉駿斗(45分+3)、宮崎純真(78分)、ローレンス・ディビット・イズチュク(90分+2)[長]照山颯人(43分)、笠柳翼(78分)、山崎凌吾(90分+4)観衆:15,190人主審:清水勇人└長崎V逸も8年ぶりJ1昇格決定!徳島に先制許して一時“W逸危機”も翁長が起死回生のドロー弾