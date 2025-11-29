[11.29 J2第38節 徳島1-1長崎 鳴門大塚]J2最終節を首位で迎えたV・ファーレン長崎は敵地で徳島ヴォルティスと1-1で引き分けた。引き分け以上で8年ぶりとなるJ1昇格を自力で決めることができた長崎は条件をクリア。ただし2位の水戸に順位で逆転を許して、J2優勝は逃した。勝ち点69で首位の長崎は、勝てば自力優勝、引き分けでも自力でJ1自動昇格権を確保する状況で最終節を迎えた。ただ懸念点としては相手が敵地で戦う4位の徳島