[11.29 J2第38節 山口 3-2 大宮 みらスタ]J2リーグは29日、第38節を各地で一斉開催し、J2残留に崖っぷちのレノファ山口FCが昇格争いを展開するRB大宮アルディージャを3-2で破った。だが、他会場で上位の熊本が引き分け、富山が勝利したため、山口は2016年のJ2昇格から10年目で無念のJ3降格が決まった。一方の大宮は6位でのJ1昇格プレーオフ進出が決まった。大宮は前節・徳島戦(●1-2)の敗戦で自動昇格の可能性が消滅し、プレー