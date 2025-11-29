サンフレッチェ広島は29日、MFマルコス・ジュニオール(32)に関して契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。ブラジル出身のM・ジュニオールは、2023年8月に横浜F・マリノスから完全移籍で加入。10番を背負い、今季J1リーグ戦では現在4試合に出場している。また、優勝したルヴァンカップでは3試合に出場。天皇杯では1試合で2ゴールを記録していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MFマルコス・ジ