sumikaが、11月30日にYouTubeプレミア公開にて「嬉しいお知らせ」を発表する。公開時間は17時55分とのことなので、ぜひsumikaのYouTubeオフィシャルチャンネルをチェックして欲しい。◾️新曲「Beatnik」2025年11月5日（水）配信限定リリース配信：https://sumika.lnk.to/Beatnik関連リンク◆sumika オフィシャルサイト◆sumika オフィシャルFC