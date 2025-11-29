29日の京都11R・京都2歳S（芝2000メートル）は9番人気のジャスティンビスタ（牡2＝吉岡、父サートゥルナーリア）が制した。勝ち時計は2分0秒4。10番人気のアスクエジンバラが2着。騎乗した岩田康は「思ったよりリラックスして走れていた。その分、伸びてくれた。いい感じで2000メートルのレースを走れた」と話した。