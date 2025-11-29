今季オリオールズでプレーした菅野智之投手（３６）が２９日に都内のホテルで開催された「菅野智之投手×長野久義氏【スペシャルトークイベントＰｒｅｓｅｎｔｓｂｙＧＯＯＤＬＩＦＥ】」に登壇した。イベントでは、メジャー移籍を目指してポスティング申請中の巨人・岡本和真内野手（２９）とメジャーでの対戦を心待ちする思いを明かした。質疑応答で、今後メジャーで対戦してみたい選手を聞かれ、「今年は岡本和真