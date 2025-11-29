29日午前8時50分ごろ、和歌山県田辺市本宮町伏拝の国道168号で、軽乗用車が道路脇の信号機に衝突した。新宮署によると、後部座席に乗っていた無職の90代女性2人が死亡した。2人は市内の高齢者入所施設の利用者で、施設の関係先に移動中だったという。運転していた介護士の女性（43）＝奈良県十津川村＝にけがはなかった。署によると、近くにいた人から「単独事故だ」と110番があった。現場は片側1車線で緩やかな右カーブで、運