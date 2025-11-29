◆国際親善試合日本女子代表３―０カナダ女子代表（２９日、長崎・ピーススタジアム）ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンが、同９位のカナダを下した。７月のＥ―１選手権初戦、台湾戦（４〇０）以来、５戦ぶりに白星をつかんだ。前半４３分、ＤＦ高橋はなの右クロスをファーでＦＷ田中美南が頭で落とし、中央でＭＦ谷川萌々子が左足で決め、先制した。後半６分には、田中が相手ＧＫのミスを誘い、左足で加点した。同２３分