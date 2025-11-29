◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３８節水戸２―０大分（２９日・Ｋｓスタ）水戸が悲願のＪ１昇格とＪ２優勝を決めた。大分を２―０で下し、２０００年のＪ２参入以来、苦節２６年目で初のＪ１昇格を果たした。＊＊＊Ｊリーグの野々村芳和チェアマンが、水戸の優勝を祝福した。チェアマンは「長年にわたりアカデミーからトップチームまで一貫してチームに携わり、ホーリーホックのフットボールを知り尽くした森直樹監督の