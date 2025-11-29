新宿・歌舞伎町の朝、アスファルトにうずくまる老女に声をかけると、返ってきたのは「ホテルですか？」の一言だった。《ー衝撃写真ー》「シワを隠せないハダカ」はどう見ても60歳以上…新宿の公衆トイレで致す“年齢不詳の老女”彼女はなぜ30年も立ちんぼを続けたのか――（写真：筆者提供）久美さん（仮名）は60歳を超えているが、「立ちんぼ」として路上に立ち続けている。かつては家庭のある母親だった彼女が、なぜこの街で