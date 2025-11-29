FIBA バスケットボールワールドカップ2027のアジア地区予選が開幕。日本は28日に初戦となる台湾戦にのぞみ90-64で白星発進となりました。4チームが4グループに分かれて行われているアジア地区予選の1次予選。日本は第1Qから23-10で突き放すなど、前半だけで20点を超えるリード。キャプテンの渡邊雄太選手がチームトップの20得点の活躍をみせるなど、大差での勝利となりました。また同組では韓国が中国に80-76と接戦で勝利。次戦は1