29日朝早く、神奈川県のJR相模原駅近くで、タクシー運転手が金づちで殴られ、タクシーを奪われる事件があり、警察は強盗致傷の疑いで57歳の男を逮捕しました。警察によりますと、29日午前5時40分ごろ、JR相模原駅近くの路上でタクシーの男性運転手が車を止めた直後、乗客の男に金づちで頭の左側を殴られる事件がありました。運転手は病院に搬送されましたが命に別条はないということです。男はタクシーを奪って逃走したため警察が