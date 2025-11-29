大学入試に向け勉強する受験生＝6月、中国浙江省杭州市（共同）中国で受験競争や親の過剰な期待を苦に心を病む若者が増えている。うつ病を患う18歳以下の青少年は約2800万人に上る。習近平指導部は人材の競争力を高める「教育強国」を掲げるが、専門家は若者の心をケアする治療体制の整備が急務だと訴える。「同じマンションに住む中高生が成績の悪さを苦に飛び降り自殺した」。北京市海淀区の50代女性が沈痛な顔で打ち明けた