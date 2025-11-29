俳優の蒔田彩珠が２９日、都内で主演映画「消滅世界」の公開記念舞台あいさつを共演の胗俊太郎、恒松祐里、結木滉星、川村誠監督と行った。映画は芥川賞作家・村田沙耶香氏の同名小説で、結婚生活において性愛が禁じられた近未来世界が描かれている。結木が「声出せますか？声出して行こうか！」と、観客との「こんにちは！」のコール＆レスポンスで会場を温めて、イベントはスタート。前日２８日の公開を迎えて、蒔